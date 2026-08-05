Michigan, Abdul El-Sayed vince le primarie democratiche

Il “progressista” Abdul El-Sayed ha vinto le primarie democratiche per il Senato dello stato USA del Michigan contro Haley Stevens, una sconfitta significativa per la corrente centrista del Partito Democratico e la prima grande vittoria del movimento di sinistra del Partito Democratico (DSA) in uno Stato importante.
In novembre, El-Sayed affronterà il repubblicano Mike Rogers nella corsa decisiva per il seggio al Senato, il cui esito potrebbe determinare il controllo della Camera alta del Congresso degli Stati Uniti.