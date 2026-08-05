Cesena, picchia infermiere del 118: marocchino bloccato dai carabinieri

Ha aggredito e picchiato un infermiere del 118 all’ospedale Bufalini di Cesena: un uomo è stato arrestato ieri dai carabinieri

Alle 6.30 di mattina è infatti arrivata una segnalazione al 112 che parlava di un uomo, trasportato da Cesenatico in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Cesena che, arrivato nella struttura “in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva ripetutamente aggredito un infermiere del 118”. Tanto che il sanitario è stato sottoposto a cure mediche, con lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.

L’arresto per lesione a personale sanitario

L’aggressore, un 38enne cittadino marocchino, è stato bloccato dai carabinieri della compagnia di Cesena che sono subito intervenuti e l’hanno arrestato per lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria. Su disposizione del sostituto procuratore di Forlì, il 38enne è stato tenuto in camera di sicurezza di quel comando in attesa dell’udienza di convalida, tenutasi nella mattinata e nel corso della quale il giudice di Forlì ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, in attesa dell’udienza, l’obbligo di presentazione giornaliero alla stazione carabinieri competente per territorio.

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