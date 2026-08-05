Alberto Bagnai (Lega) nominato componente dell’Antitrust

Il deputato e mente economica della Lega, Alberto Bagnai prende il posto vacante nel consiglio (confermato così a tre membri) dell’Antitrust. Occuperà, dunque, la casella lasciata libera da Saverio Valentino, promosso da meno di due settimane alla presidenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

I presidenti di Camera e Senato, rispettivamente Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, si sono accordati sul nome di Bagnai per il mandato settennale (e non rinnovabile) per il posto nell’authority italiana con maggiore anzianità, 36 anni, dopo la Consob.[…]

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