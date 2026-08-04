Zelensky: ‘sanzioni a imprese dell’industria della difesa russa’

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Volodymyr Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dato attuazione a una decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina, imponendo sanzioni a 23 aziende e 20 individui coinvolti nella produzione di armi e nella fornitura di servizi al complesso industriale-militare russo.

Tra questie figura anche un’azienda ucraina. Lo riporta l’Ukrainska Pravda.
Secondo il decreto, sono state soggette a sanzioni le imprese straniere coinvolte nella produzione di missili balistici russi, nella difesa aerea, nella guerra elettronica e nella fornitura di servizi all’industria della difesa russa e alle forze dell’ordine.
ANSA

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