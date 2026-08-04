Ricercato per violenza su un minore in Spagna: marocchino fermato a Legnano

Era ricercato perché condannato in via definitiva per violenza sessuale ai danni di un minore

Venerdì 31 luglio gli agenti di polizia del commissariato Legnano hanno eseguito un mandato d’arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria spagnola nei confronti di un 31enne marocchino. L’uomo, che ha commesso il reato in Spagna, deve scontare 8 anni e 9 mesi di reclusione.

Il controllo e quel provvedimento nelle banche dati

I poliziotti hanno fermato il 31enne nel centro della cittadina dell’hinterland di Milano nel corso di un controllo. L’uomo è risultato senza documenti ed è stato accompagnato in commissariato per ulteriori approfondimenti. Dopo il fotosegnalamento e le verifiche del caso, i poliziotti sono risaliti a un provvedimento a suo carico.

Al termine degli accertamenti, il malvivente è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ora prendono il via le procedure relative alla cooperazione giudiziaria internazionale.

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