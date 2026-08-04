Raffreddare la temperatura, riportando sui tavoli Ue i concetti dell’unità e della solidarietà. Alla vigilia del vertice dei ministri dell’Interno su Ceuta, Ursula von der Leyen e la presidenza di turno dell’Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare una crisi che, da migratoria, è diventata in breve tempo politica mentre dall’altra parte dell’oceano torna a cavalcare l’emergenza anche Donald Trump: “L’immigrazione sta uccidendo l’Europa”.

Il tycoon ha attaccato: “Due cose stanno uccidendo l’Europa: l’immigrazione e l’energia”, ha ha detto nello studio Ovale rivendicando di conoscere il Vecchio Continente meglio dei suoi leader. Nessuna accusa è stata invece formulata nei confronti del Marocco dall’Ue, ma la velocità e i numeri della crisi migratoria di Ceuta, per Bruxelles, sono un punto sul quale interrogarsi sotto la parola d’ordine “lavorare sulla cooperazione” con i Paesi terzi. ANSA