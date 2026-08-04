Arezzo, scomparso il bengalese che nel 2020 uccise la figlia di 4 anni

È scomparso Billal Miah, 45 anni, cittadino di origine bengalese, ospite di una struttura sanitaria per disabili nell’Aretino

L’uomo era stato assolto per l’omicidio della figlia di 4 anni, avvenuto nel febbraio 2020 a Levane, frazione del comune di Bucine (Arezzo), e per il ferimento del figlio di 11 anni, riuscito a mettersi in salvo trovando rifugio dai vicini.

Miah era stato assolto nel febbraio 2022 perché ritenuto incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. Nei suoi confronti era stata disposta una misura di sicurezza con il ricovero per dieci anni in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), dopo la valutazione della sua pericolosità sociale.

Lo scorso gennaio era stato trasferito nell’Aretino in una struttura dedicata, nell’ambito del percorso terapeutico e riabilitativo stabilito dall’autorità giudiziaria. Per settembre era prevista un’udienza per l’accertamento della pericolosità sociale. Dopo la segnalazione della scomparsa sono stati informati l’amministratore di sostegno, l’avvocato Nicola Gambino del foro di Arezzo e le autorità competenti. Le ricerche sono in corso tra Valdichiana e Valdarno: impegnati forze dell’ordine e vigili del fuoco con droni, unità cinofile e un elicottero Drago.

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