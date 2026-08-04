Roma, pugno in faccia a una donna per rapinarla: arrestato romeno

I carabinieri sono intervenuti in via Ostiense dove una donna, 56enne romana, era intenta a pagare il tagliando di un parcheggio presso un parchimetro ed è stata colpita con un pugno al volto da un uomo che si è avvicinato alle sue spalle e che le ha poi portato via la borsa, con all’interno i documenti personali e il denaro contante, per poi darsi alla fuga.

I Carabinieri della Stazione Roma Garbatella hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 48enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato dei reati di rapina e lesioni personali.

La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale “Umberto I” dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 30 giorni.

Le indagini dei Carabinieri della Stazione Roma Garbatella hanno permesso, grazie all’attenta analisi dei filmati di videosorveglianza lungo le vie, alle testimonianze raccolte e alla compiuta ricognizione fotografica, di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 48enne. L’uomo è stato rintracciato lo scorso pomeriggio e portato nel carcere di “Regina Coeli”.

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