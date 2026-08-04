È stato ritrovato questa mattina nel lago di Vico il corpo di Luigi Cavallari, il marito 84enne della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno dopo che si era tuffato durante una gita in barca. Il corpo è stato individuato nel corso delle ricerche andate avanti per oltre un mese.
rainews.it
Ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella
È stato ritrovato questa mattina nel lago di Vico il corpo di Luigi Cavallari, il marito 84enne della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno dopo che si era tuffato durante una gita in barca. Il corpo è stato individuato nel corso delle ricerche andate avanti per oltre un mese.