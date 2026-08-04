Migranti, bozza decreto per ‘assunzione di 500 agenti per potenziare controlli alle frontiere’

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Polizia di Frontiera

“Per il potenziamento dei servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, anche relativi allo svolgimento delle verifiche preliminari di identità, di sicurezza e delle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, svolte dagli uffici di polizia di frontiera e dalle questure, è autorizzata nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l’assunzione straordinaria di cinquecento unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato non prima del 1° dicembre 2026”.

E’ quanto si legge in una bozza del decreto legge che sarà nel pomeriggio sul tavolo del Cdm. ANSA

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