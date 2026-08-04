Media, ‘appello sui social per nuovo assalto a Ceuta il 15 agosto’

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Una serie di messaggi lanciati sui socialnetwork inviterebbero a organizzare un nuovo ingresso in massa di migranti a Ceuta il prossimo 15 agosto.
Lo riferisce il media online spagnolo OkDiario, secondo cui decine di account riconducibili a utenti marocchini starebbero diffondendo messaggi rivolti soprattutto ai giovani con lo slogan:

Il 15 agosto 2026, quel giorno tutto avrà un senso“, invitando gli interessati a entrare in gruppi privati di WhatsApp per coordinare un nuovo tentativo di assalto della frontiera a Ceuta. Nessuna conferma però è arrivata da Madrid o da Rabat.
ANSA

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