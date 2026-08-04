Malore in piscina, muore ragazzo di 20 anni

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Un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di lunedì 3 agosto dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall’acqua.

Il 20enne, residente in Trentino, si trovava in compagnia di un amico, che ha dato l’allarme quando non lo ha più visto riemergere. I bagnini e i responsabili della struttura sono intervenuti immediatamente, iniziando le manovre di rianimazione a bordo vasca. Sul posto sono arrivati anche gli operatori del Suem 118, intervenuti con un elicottero, ma ogni tentativo di salvare il giovane si è rivelato vano.
tgcom24.mediaset.it

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