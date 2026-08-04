La fine del perimetro: cosa ci dice il CrowdStrike 2026 Global Threat Report

di George G Lombardi – Il CrowdStrike 2026 Global Threat Report conferma una svolta netta: gli attaccanti non sfondano più le porte. Entrano con credenziali valide, si muovono tra servizi cloud legittimi, sfruttano dispositivi marginali e usano l’IA per accelerare ogni fase. Il 2025 è stato definito «l’anno dell’avversario evasivo».

I numeri che contano

• 29 minuti: tempo medio tra compromissione iniziale e movimento laterale (65 % più veloce dell’anno precedente).

• 27 secondi: il breakout più rapido registrato.

• 4 minuti: in un caso, tentativo di esfiltrazione dati dopo soli quattro minuti.

• 82 % delle detection senza alcun malware.

• 89 % di aumento degli attacchi con uso di IA.

• 266 % di crescita delle intrusioni cloud da parte di attori nation-state.

Questi tempi rendono obsoleto il modello tradizionale di Security Operations Center basato su code e triage manuale: l’attacco finisce prima che l’allarme venga esaminato.

L’identità è il nuovo perimetro

Gli attaccanti usano credenziali rubate, token di sessione, integrazioni SaaS e strumenti amministrativi legittimi. Una volta che sembrano utenti validi, le difese endpoint tradizionali perdono efficacia. L’82 % di attacchi senza malware significa che la minaccia non è più un file malevolo, ma un’identità compromessa che si comporta quasi come attività normale.

L’IA accelera, non inventa magie

L’IA non crea super-hacker autonomi, ma comprime tempi e costi: ricognizione più veloce, phishing più convincente, script migliorati, identità false generate in automatico. Allo stesso tempo gli stessi sistemi di IA aziendali sono diventati obiettivi: prompt injection, abuso di strumenti generativi, compromissione di piattaforme di sviluppo e chiavi API.

Cloud, edge e supply chain

Le intrusioni cloud sono cresciute in modo significativo, soprattutto quelle legate a stati. I dispositivi edge (VPN, firewall, gateway) restano punti deboli critici: spesso poco monitorati e ricchi di privilegi. Gli attacchi alla supply chain, infine, rendono sempre più debole la distinzione tra «noi non siamo stati violati direttamente».

Zero Trust Architecture: la risposta naturale

In questo scenario la Zero Trust Architecture (ZTA) non è più un’opzione, ma un’esigenza. Il principio di base è semplice: non fidarsi mai, verificare sempre.

Nessun utente, dispositivo o servizio è considerato affidabile per default, anche se si trova all’interno della rete. Ogni richiesta di accesso viene autenticata, autorizzata e valutata in continuo sulla base di identità, contesto, postura del dispositivo e rischio. Si applicano least privilege, micro-segmentazione e monitoraggio continuo del comportamento.

Zero Trust sposta il focus dal perimetro di rete all’identità e al comportamento, esattamente ciò che i dati di CrowdStrike stanno evidenziando. Non elimina gli attacchi, ma riduce drasticamente il tempo a disposizione dell’avversario e limita i danni laterali.

Cosa fare in pratica

• Trattare la telemetria delle identità come quella degli endpoint.

• Centralizzare i log di cloud, SaaS, identità e dispositivi edge.

• Inventariare e mettere in sicurezza l’infrastruttura IA (modelli, agenti, chiavi API, database vettoriali).

• Adottare MFA resistente al phishing, accesso condizionale e revoca rapida delle sessioni.

• Automatizzare il containment: quando il breakout avviene in secondi, la risposta umana in coda non basta più.

Cosa fare in praticaCome osserva George Guido Lombardi nel suo libro Matrix 3.0: La natura binaria delle percezioni umane (disponibile su Amazon), viviamo in un’epoca in cui le mappe mentali e organizzative non corrispondono più alla realtà. Il perimetro tradizionale, il malware come segnale principale, il modello di difesa basato sulla fiducia implicita: sono mappe disegnate per un mondo che non esiste più.

La sicurezza oggi non consiste nel rilevare ciò che è «estraneo», ma nel riconoscere intenzioni malevole che si muovono attraverso sistemi legittimi. L’attacco è più veloce, il perimetro è l’identità, e gli strumenti dell’attaccante sono già dentro.