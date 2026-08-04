Ceuta, polizia identifica almeno 10 “migranti” già condannati ed espulsi per jihadismo

Crisi di Ceuta: la polizia spagnola ha identificato almeno dieci migranti già condannati ed espulsi per jihadismo

Secondo quanto riportato, i servizi antiterrorismo spagnoli avrebbero identificato almeno dieci individui tra le decine di migliaia di migranti entrati a Ceuta la scorsa settimana. Queste persone erano state precedentemente arrestate, condannate e deportate in Marocco per reati legati al jihadismo. Secondo El Español, questi uomini potrebbero essere tra le circa 5.000 persone che non sono ancora state rimpatriate.

Il Commissariato Generale d’Informazione della Polizia Nazionale e i servizi di intelligence della Guardia Civil stanno attualmente analizzando i filmati registrati dalle telecamere di frontiera, nonché i video diffusi dai media e sui social network. I primi controlli avrebbero identificato diversi individui già implicati in indagini antiterrorismo. Gli inquirenti ritengono che il loro numero potrebbe aumentare con l’esame di ulteriori filmati.

I funzionari intervistati dal giornale hanno parlato di “almeno dieci persone”, intendendo almeno una dozzina di individui. Alcuni erano stati condannati in Spagna prima di essere deportati in Marocco e si ritiene che siano rientrati in Spagna durante l’ondata migratoria di massa a Ceuta.

Le autorità spagnole avevano già osservato l’utilizzo di rotte migratorie da parte di individui legati al terrorismo. Secondo i dati del Ministero dell’Interno pubblicati nel 2022, almeno 15 terroristi islamici arrestati in Spagna avevano utilizzato reti di contrabbando. Dei 191 islamisti radicali arrestati tra il 2018 e il 2022, l’8% si trovava in una situazione irregolare.

I documenti strategici spagnoli sul terrorismo e la sicurezza marittima avvertono inoltre che attori statali e non statali possono utilizzare “ondate incontrollate di migrazione irregolare” nell’ambito di strategie ibride. La relazione annuale sulla sicurezza nazionale sottolinea come gli individui legati al terrorismo possano sfruttare questi movimenti migratori per raggiungere il continente europeo.

El Español – www.fdesouche.com – foto da X