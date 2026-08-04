Bologna, uomo preso per il collo e rapinato al bancomat da due donne

Brutta avventura nella notte per un uomo, vittima di una rapina dopo un prelievo al bancomat a Bologna

L’aggressione è avvenuta poco dopo la mezzanotte di lunedì scorso nei pressi di uno sportello automatico di via Salvini. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la vittima aveva appena ritirato del denaro quando è stata avvicinata da due donne sconosciute. Una delle due lo avrebbe afferrato per il collo e strattonato, riuscendo a impossessarsi del denaro appena prelevato.

La fuga verso viale Europa

Dopo il colpo, le due presunte rapinatrici sono salite a bordo di una piccola utilitaria e si sono allontanate in direzione di viale Europa, facendo perdere le proprie tracce. Circa un’ora dopo l’aggressione, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna sono intervenuti in un parcheggio di viale Europa per prestare soccorso alla vittima, che ha raccontato quanto accaduto ai militari.

L’uomo, ancora sotto choc e molto agitato, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto per gli accertamenti del caso. Sono ora i carabinieri della Stazione Bologna Pilastro a occuparsi delle indagini per identificare le due donne responsabili della rapina. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili, comprese eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

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