Bologna, uomo preso per il collo e rapinato al bancomat da due donne

ImolaOggiCRONACA, News 2026

conti correnti bancomat

Brutta avventura nella notte per un uomo, vittima di una rapina dopo un prelievo al bancomat a Bologna

L’aggressione è avvenuta poco dopo la mezzanotte di lunedì scorso nei pressi di uno sportello automatico di via Salvini. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la vittima aveva appena ritirato del denaro quando è stata avvicinata da due donne sconosciute. Una delle due lo avrebbe afferrato per il collo e strattonato, riuscendo a impossessarsi del denaro appena prelevato.

La fuga verso viale Europa

Dopo il colpo, le due presunte rapinatrici sono salite a bordo di una piccola utilitaria e si sono allontanate in direzione di viale Europa, facendo perdere le proprie tracce. Circa un’ora dopo l’aggressione, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna sono intervenuti in un parcheggio di viale Europa per prestare soccorso alla vittima, che ha raccontato quanto accaduto ai militari.

L’uomo, ancora sotto choc e molto agitato, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto per gli accertamenti del caso. Sono ora i carabinieri della Stazione Bologna Pilastro a occuparsi delle indagini per identificare le due donne responsabili della rapina. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili, comprese eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

www.bolognatoday.it

Share

Articoli correlati

carabinieri

Bologna, somalo scoperto a rubare gin al supermercato scatena il caos: “Ti ammazzo, ti accoltello”

polizia arresto

Roma, 72enne aggredito e rapinato: fermati tre romeni

Genova, tenta di rapinare una donna: nordafricano rischia il linciaggio

Genova, tenta di rapinare una donna: nordafricano rischia il linciaggio