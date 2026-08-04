Bambina chiama il 118: “Sono sola e ho fame”. Affidata ai servizi sociali

ImolaOggiCRONACA, News 2026

carabinieri

“Sono a casa da sola da tante ore, ho fame e non c’è niente da mangiare”: è l’appello di una bambina di otto anni, residente nel parmense, che ha chiamato il 118 per chiedere aiuto.

La centrale operativa ha inviato sul posto il personale sanitario, allertando contestualmente l’Arma dei Carabinieri.
Le pattuglie hanno potuto verificare che la bimba era sola in casa, senza la presenza di un adulto da diverse ore, all’interno dell’abitazione non vi era cibo a disposizione. I sanitari e i militari l’hanno tranquillizzata e presa in custodia.

La piccola è stata trasportata in ospedale per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.
Parallelamente è stata attivata anche la rete di tutela per i minori: gli assistenti sociali hanno preso in carico la bambina per garantirle un supporto psicologico e una collocazione sicura. I carabinieri hanno denunciato alcuni componenti del nucleo familiare della bambina per abbandono di minore. ANSA

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