Ostia, aggredisce la compagna con spray urticante e coltello da sub: arrestato straniero

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carabiniere spray urticante

Minacciata e aggredita con lo spray urticante e un coltello da sub: una donna, vittima del compagno convivente

Le violenze ad Ostia, dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 32enne di origine lettone per maltrattamenti in famiglia. L’intervento dei militari in via dell’Idroscalo è scattato a seguito di una segnalazione giunta 112 per una violenta lite in abitazione. L’uomo, al culmine di una lite scaturita tra le mura domestiche, avrebbe aggredito e minacciato, utilizzando uno spray al peperoncino e un coltello da sub, la convivente, una 51enne di origine polacca.

Compagna in ospedale

La vittima, soccorsa e trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia, ha riportato lesioni giudicate guaribili con una prognosi di 40 giorni. Dopo la formalizzazione della denuncia da parte della donna, l’uomo, d’intesa con la procura della Repubblica è stato arrestato e accompagnato presso il carcere di Roma Regina Coeli a disposizione della magistratura.

L’arresto è stato convalidato.

www.romatoday.it – foto archivio

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