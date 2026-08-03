Viareggio, sgomberate strutture occupate da 20 stranieri

Sgomberate dalla Polizia di Stato, con il supporto della Polizia Locale, le aree dell’ex piscina comunale e dell’ex campo scuola “Del Chiaro” di Viareggio, da tempo occupate abusivamente e in condizioni di degrado. All’interno delle strutture sono stati identificati 20 cittadini stranieri. 6 di loro, risultati irregolari sul territorio nazionale, sono stati condotti in un CPR ai fini del rimpatrio.

Nel corso dell’operazione sono stati inoltre sequestrati biciclette di elevato valore, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici, ritenuti di provenienza furtiva. Un’azione mirata per garantire sempre maggiori condizioni di legalità e decoro nelle nostre città.

La nota del viminale su X

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Sgomberato dai Carabinieri a Roma, nel quartiere Magliana, un appartamento occupato di proprietà dell’INPS. Il sequestro preventivo è stato eseguito nei confronti di un cittadino straniero di 24 anni con precedenti, che avrebbe occupato abusivamente lo stabile da maggio scorso. L’immobile liberato, in sicurezza e senza criticità, è stato ora restituito al legittimo proprietario.

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