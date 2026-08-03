Varese, donna tenta di rapire tre bambini: denunciata

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di venerdì 31 luglio tra piazza Repubblica e via Bizzozero, a Varese, dove – secondo quanto riporta La provincia di Varese – una donna di 40 anni, di origine francese, avrebbe tentato di convincere tre bambini di età inferiore ai 10 anni ad allontanarsi con lei. L’intervento dei genitori e dei fratelli maggiori ha evitato che la situazione degenerasse.

La donna è stata identificata dagli agenti della Squadra Volante e denunciata per tentata sottrazione di persone incapaci, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti a offendere.

La francese si sarebbe anche scagliata contro l’auto della madre di uno dei bambini utilizzando un ombrello con cui ha mandato in frantumi il lunotto. Inoltre nella sua borsa, durante il controllo degli agenti, è stata trovata una grossa forbice, successivamente sequestrata. I genitori dei bambini hanno presentato querela.

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