Tajani: ‘la sinistra italiana dica se sta con gli ucraini o con Putin’

“Preoccupa l’assordante silenzio di Elly Schlein di fronte alle esternazioni filo russe di Giuseppe Conte. La sinistra italiana ci dica se sta dalla parte del popolo ucraino o dalla parte di Putin. Se sta dalla parte della democrazia o dalla parte delle dittature . Se vuole che i russi continuino a martellare case,ospedali e città patrimonio dell’umanità oppure vuole impedire il lancio di missili balistici che possono raggiungere anche le nostre Capitali. Se crede nella libertà oppure no. Se sta con l’Europa o contro l’Europa.”

Lo scrive su X il ministro Antonio Tajani.

► Schlein: “Il Pd sosterrà l’Ucraina con tutti i mezzi a disposizione”