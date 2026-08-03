Tajani: ‘la sinistra italiana dica se sta con gli ucraini o con Putin’

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Antonio Tajani

“Preoccupa l’assordante silenzio di Elly Schlein di fronte alle esternazioni filo russe di Giuseppe Conte. La sinistra italiana ci dica se sta dalla parte del popolo ucraino o dalla parte di Putin. Se sta dalla parte della democrazia o dalla parte delle dittature . Se vuole che i russi continuino a martellare case,ospedali e città patrimonio dell’umanità oppure vuole impedire il lancio di missili balistici che possono raggiungere anche le nostre Capitali. Se crede nella libertà oppure no. Se sta con l’Europa o contro l’Europa.”

Lo scrive su X il ministro Antonio Tajani.

Schlein: “Il Pd sosterrà l’Ucraina con tutti i mezzi a disposizione”

Berlusconi e Putin

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