Roma, la notte di follia di quattro peruviani

Una notte di follia. Prima hanno imbrattato un taxi arrivando a minacciare il conducente poi si sono scagliati contro i carabinieri, prendendoli a calci e pugni. Momenti di caos che sono andati in scena in piazza San Giovanni in Laterano.

Caos nella notte

Erano scattate le 3:00 quando è arrivata al 112 una richiesta di aiuto da parte di un tassista romano di 28 anni. Il giovane ha raccontato di essere stato affrontato da un gruppo che ha danneggiato la sua vettura. Non contenti, lo avrebbero minacciato e infine si sono allontanati a piedi.

Calci e pugni ai carabinieri

I militari del nucleo radiomobile sono giunti sul posto dopo un pattugliamento della zona e hanno rintracciato i quattro peruviano, tra i quali c’era una donna, in via Francesco Berni. Durante le fasi di identificazione è successo il pandemonio, con gli esagitati che hanno opposto resistenza, lanciando ingiurie e aggredendo fisicamente il personale dell’Arma. Una volta immobilizzati per tre peruviani – una 51enne, un 34enne e un 35enne – sono scattate le manette. Un quarto uomo, connazionale di 54 anni, è stato denunciato a piede libero. Le accuse nei loro confronti sono resistenza e violenza a pubblico ufficiale, minacce e danneggiamento.

www.romatoday.it