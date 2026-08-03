Roma, 72enne aggredito e rapinato: fermati tre romeni

Aggredito in strada, rapinato di Rolex e bracciale. Vittima un 72enne, che è stato sorpreso in zona Giustiniana. I fatti sono accaduti la scorsa mattina. I banditi sono poi fuggiti tallonati dagli agenti, un inseguimento questo che si è protratto sulle strade del Grande raccordo anulare.

L’anziano si trovava in via Italo Piccagli quando il gruppo composto da tre uomini – romeni di 30, 25 e 23 anni – è entrato in azione. Il malcapitato è stato assalito, per poi essere privato dell’orologio – un duplicato – e il bracciale. I malviventi sono poi scappati a bordo di un’auto, una Skoda. Sulle loro tracce si sono messe le forze dell’ordine.

I fuggitivi hanno imboccato il Raccordo. A tutta velocità hanno proseguito fino all’uscita di via Prenestina, dove sono stati raggiunti. Nell’auto la refurtiva, che è stata recuperata dai poliziotti.

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