Rissa in provincia di Cremona, 20enne romeno ucciso a coltellate

Un giovane romeno è stato ucciso a coltellate nella notte a Vescovato, in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto. I carabinieri, titolari delle indagini, mantengono al momento il riserbo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno tre persone coinvolte.

Un altro uomo, un 32enne, è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale. Pochissimi ancora gli elementi della vicenda che sarebbe accaduta in via Cairoli. Sul posto i mezzi della Cremona Soccorso e i carabinieri per i rilievi.

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