Lite a Porto San Giorgio, maghrebino accoltellato da un albanese

Porto San Giorgio (Ascoli), 3 agosto 2026 – Un litigio tra due giovanissimi conoscenti, iniziato sulla spiaggia e degenerato alcune ore più tardi sul lungomare Gramsci, è sfociato nel ferimento di un ragazzo nella notte tra sabato e domenica a Porto San Giorgio. L’episodio è avvenuto intorno alle 3, in uno dei punti più frequentati della città, al termine di una serata che aveva richiamato migliaia di persone tra residenti, turisti e visitatori.

Una lite e poi la coltellata al fianco

Secondo una prima ricostruzione, il ferito, un giovane magrebino residente nell’entroterra, sarebbe stato colpito al fianco con un oggetto compatibile con un cutter da un coetaneo albanese, anch’egli residente nell’entroterra. Alla base della lite, uno screzio già emerso precedentemente tra i due conoscenti.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i volontari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Murri di Fermo, dove è stato medicato e le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. I carabinieri hanno subito avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti ed identificare il presunto responsabile. […]

www.ilrestodelcarlino.it