Pomezia, morto 29enne sfregiato con l’acido dalla compagna

L’acido aveva investito il ragazzo, raggiunto al viso e su diverse parti del corpo.

È morto il ragazzo di 29 anni che a Pomezia era stato sfregiato al volto dopo essere stato colpito da un getto di acido corrosivo lanciato dalla compagna. Il decesso è avvenuto nella notte tra venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto all’ospedale dei Castelli (Noc). Lì era stato ricoverato qualche ore prima.

Secondo quanto ricostruito, venerdì sera i carabinieri hanno ricevuto la segnalazione di un uomo che si aggirava in stato confusionale in strada nel territorio di Marino. Una volta sopraggiunti sul posto, il giovane era già stato trasportato presso il nosocomio di via Nettunense. Successivamente, i militari sono stati allertati del dramma: il cuore del ragazzo aveva cessato di battere. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del decesso.

L’aggressione sul pianerottolo di casa

La vittima, nelle settimane precedenti, aveva riportato ustioni gravi e lesioni permanenti al viso. I carabinieri avevano accertato che era stato aggredito dalla compagna di 29 anni – italiana nota alle forze dell’ordine, già affidata ai lavori di pubblica utilità per la messa alla prova – al culmine di un diverbio. La donna ha impugnato una bottiglia di liquido per scarichi, rovesciandola addosso al 29enne. L’acido ha investito il ragazzo, raggiunto al viso e su diverse parti del corpo.

I vicini di casa, sentendo le urla provenire dal pianerottolo, hanno chiamato i soccorsi. Immediatamente è stato trasportato d’urgenza nel reparto ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio, a Roma. La ragazza è stata arrestata con l’accusa di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Il gip di Velletri ha convalidato il provvedimento, applicando nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento.

Il cordoglio per la morte del 29enne

A cavallo dell’ultimo settimana si è consumata la tragedia con la scomparsa del 29enne. Una notizia che in poco tempo si è diffusa, lasciando un profondo dolore tra chi lo conosceva. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di commozione che hanno invaso le pagine dei social: “Ora sarai la stella più bella lassù. E noi qui giù non ti dimenticheremo mai. Ciao amico mio”.

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