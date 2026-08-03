Migranti, Madrid: “Italia è Paese UE con più arrivi irregolari”

Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l’Italia, ha affermato che il nostro Paese è “inondato dai migranti”

“L’Italia è sommersa di migranti a Lampedusa” ed è il Paese “con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa, non è capace di risolvere la situazione, come ha fatto invece la Spagna”, ha detto Albares intervistato alla tv pubblica spagnola Tve, affermando che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. “Piacerebbe all’Italia risolvere la situazione a Lampedusa”, ha proseguito il capo della diplomazia spagnola, affermando che in Italia sono arrivati negli anni talmente tanti migranti al punto che la Spagna ha dovuto accoglierne una parte.

“Governo italiano non è stato all’altezza della situazione”

“Ci sono stati governi che non sono stati all’altezza” della situazione, e “il governo italiano è stato uno di questi”, ha aggiunto Albares, parlando della crisi a Ceuta. “Ci sono stati anche politici e partiti non all’altezza”, “io esigo e chiedo unità di tutte le forze politiche e di tutti gli europei attorno a Ceuta e Melilla” che sono “città spagnole ed europee”, ha proseguito il ministro.

Albares ha sostenuto che Ceuta e Melilla “non sono mai state minacce per lo spazio Schengen”, mentre sì lo sono stati “altri spazi europei e la Spagna è sempre stata solidale”. “Quando ci sono state crisi, ripetute, a Lampedusa, perché il governo italiano non riesce a gestire” la situazione, “o alla frontiera con la Bielorussia o l’esodo dei siriani, la Spagna è stata sempre solidale, politicamente e nei fatti”, ha difeso Albares.

tgcom24.mediaset.it