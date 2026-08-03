Migranti, Madrid: “Chiederemo solidarietà di tutti gli Stati UE”

“Chiederemo la solidarietà di tutti gli Stati membri Ue”

La Spagna chiederà martedì la “solidarietà” di tutti gli Stati membri dell’Unione europea durante la riunione straordinaria dei ministri dell’Interno dell’Ue convocata all’indomani della crisi migratoria di Ceuta, lo ha annunciato il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares.

“È necessario stabilire regole chiare e applicare i regolamenti europei in materia di respingimenti alle frontiere, rimpatri e asilo. Il Patto europeo su migrazione e asilo deve essere pienamente applicabile a questo confine terrestre che l’Europa condivide con l’Africa. Il Marocco deve agire in conformità con i regolamenti europei in questo senso, perché le sue relazioni con la Spagna e il resto d’Europa sono molto solide in molti ambiti. Questo deve valere anche in questo caso”. Lo ha detto Juan Jesus Vivas, il sindaco-presidente di Ceuta.

E ancora, sulle reazioni alla crisi negli altri Stati europei: “Credo che la dichiarazione di 22 Stati sia stata molto positiva, perché riconosce che Ceuta fa parte dell’Europa e ne è al confine. Il nostro punto di forza principale è l’appartenenza all’Unione europea”.

Sul governo di Madrid, invece, emergono dubbi: “Mi dispiace dirlo. Credo che il nostro comportamento, e il mio in particolare, nei confronti del governo spagnolo sia sempre stato improntato alla lealtà, alla responsabilità e al senso del dovere verso lo Stato. Avevamo già avuto un’esperienza simile nel maggio 2021, ma questo caso è diverso perché allora non c’era stato un avvertimento costante da parte dell’amministrazione comunale, come invece è avvenuto ora, a seguito degli arrivi via mare, che ci hanno già messo in una posizione difficile. Non credo che mi debbano delle scuse personali. Quello che dobbiamo fare ora è prepararci affinché non accada di nuovo. Questo deve essere un punto di svolta. Altrimenti, sarà molto difficile riconquistare la fiducia dei cittadini di Ceuta”.

Tratto da www.tgcom24.mediaset.it