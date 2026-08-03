Grosseto, condannato a un anno e 9 mesi per aver rubato… 18 cioccolatini

Un anno e nove mesi di carcere per aver rubato… 18 cioccolatini

Dimenticate Arsenio Lupin, le tute nere e i piani millimetrici per svuotare le casseforti dei miliardari. Nella Maremma toscana il crimine ha preferito puntare tutto sulla glicemia. E così, un 58enne, è stato condannato per aver commesso un furto decisamente insolito in una villa di Manciano, in provincia di Grosseto. I fatti risalgono al 2018, ma la conclusione dell’iter processuale, tutt’altro che dolce, è arrivato solamente in questi giorni.

Niente gioielli, solo dolciumi

A raccontare l’incredibile vicenda è Il Tirreno. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo si sarebbe introdotto nella villa dopo aver sfondato la porta d’ingresso con un violento calcio. Una volta dentro, però, l’attenzione del ladro non si è diretta verso gioielli, contanti oppure oggetti di particolare valore bensì verso una ciotola di dolciumi. Decisamente galeotta, perché a incastrare definitivamente l’autore del furto sono stati proprio quei 18 cioccolatini, descritti come “molto particolari” dal padrone di casa perché di marca pregiata e acquistati in Svizzera.

Preso con le mani… nella cioccolata

La refurtiva è stata rinvenuta e identificata con precisione dalle forze dell’ordine a bordo dell’auto del 58enne: una scia di cioccolato che lo ha collegato inequivocabilmente al blitz nella proprietà privata, messa peraltro a soqquadro prima della fuga. Il tribunale di Grosseto non ha però mostrato alcuna dolcezza di fronte al curioso caso: il calcio alla porta ha trasformato la merenda abusiva in un furto con effrazione. Il risultato? Un conto salatissimo da quasi due anni di reclusione.

Pena meno amara

L’accusa aveva chiesto la condanna, la difesa aveva sollecitato l’assoluzione o comunque il minimo della pena. Il giudice ha però preferito mutare la pena detentiva di un anno e nove mesi (più 440 euro di sanzione) con 640 giorni di lavori di pubblica utilità, rendendola così… meno amara.

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