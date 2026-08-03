Ceuta, von der Leyen: “la solidarietà è fondamentale”

“La migrazione è una sfida europea che richiede una riposta europea. E, per questo, la solidarietà è fondamentale”

E’ quanto sottolinea la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez. Von der Leyen spiega che occorre “raddoppiare gli sforzi in cinque aeree chiave: prevenire gli arrivi degli irregolari attraverso la cooperazione con i Paesi terzi; rafforzare i confini esterni; attuare i sistemi di allerta; smantellare le reti di trafficanti; rafforzare i rimpatri. “La Spagna – aggiunge – può contare sul supporto della Commissione”.

I cinque punti citati sono “essenziali” del contrasto alla migrazione e lo testimonia il fatto che, negli ultimi due anni gli arrivi degli irregolari sono scesi del “55%”, quest’anno del “37%”, spiega la numero uno della Commissione secondo la quale l’incidente di Ceuta va interpretato come una lezione: “Insieme, gli europei possono migliorare la loro resilienza, la loro preparazione, la loro risposta”. ANSA