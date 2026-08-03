Ceuta, Boldrini: ‘crisi manipolata per attaccare Sanchez e spaccare la UE’

Per Laura Boldrini la crisi migratoria di Ceuta “ha tutta l’aria di essere stata pilotata al solo scopo di attaccare il leader socialista Pedro Sanchez”

A questa conclusione arriva la deputata del Partito democratico ed ex presidente della Camera alla luce dell’offensiva social lanciata dai canali della Casa Bianca e dalla scelta del governo di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna.

“Meloni conforme a Trump”

“È preoccupante che alcuni Paesi dell’Ue l’abbiano strumentalizzata, invece di dimostrare solidarietà a un partner europeo che deve fronteggiare un’emergenza“, dichiara Boldrini. Secondo la deputata del Pd la strategia dell’esecutivo è del tutto sbagliata: “L’Italia, in particolare, che è un Paese di frontiera tanto quanto la Spagna, dovrebbe stringere alleanze con Madrid, non sospendere Schengen in maniera del tutto strumentale, insensata, e aprire una crisi diplomatica con un altro Stato dell’Ue”.

Insomma, per l’ex presidente della Camera “la reazione del governo italiano è del tutto conforme a quella di Trump”. Washington, sottolinea l’onorevole, “ha usato le immagini di Ceuta per dire agli americani che se vinceranno i democratici, lo stesso succederà agli Usa”. A novembre 2026, infatti, si terranno le elezioni di midterm. “Manipolazione della realtà a fini elettorali da una parte e l’attacco a Sanchez per la sua autonomia politica e anche per spaccare l’Ue, dall’altra“, riepiloga.

Boldrini, inoltre, fa notare il ruolo del tycoon nei rapporti con Rabat: “È fondamentale per il Marocco per ottenere la piena sovranità territoriale sul Sahara Occidentale, negando così il diritto all’autodeterminazione del popolo Saharawi ribadito in numerose risoluzioni delle Nazioni Unite”. Secondo la deputata ci potrebbe essere un disegno più ampio: “Tutti questi elementi aprono più di un interrogativo sulle dinamiche che hanno mosso la crisi di Ceuta e su quanti siano gli interessi in ballo”.

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