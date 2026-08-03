Armi all’Ucraina, Conte: “ci si chiede che fine facciano”

“Non votiamo il sostegno militare” all’Ucraina. “Per quello che riguarda aiuti e sanzioni economiche sì”

“Mi sembra che l’Ucraina abbia un arsenale militare super attrezzato, ci sono anche componenti di destra estrema e già c’è un mercato, ci si chiede che fine facciano quelle armi“. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte intervistato alla manifestazione PiazzAsiago, ad Asiago.

Il nodo della politica estera “lo scioglieremo con le primarie. Faremo decidere gli italiani. Se dovessi essere partecipe delle primarie e vincente il giorno dopo mi batterò in Europa per trovare una soluzione negoziale che tuteli gli interessi dell’Ucraina, che è il Paese aggredito”. ANSA