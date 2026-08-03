Accoltella l’ex moglie presso un centro commerciale nel Bresciano: arrestato pakistano

Accoltellata fuori da un centro commerciale nel Bresciano è ora ricoverata, ma non sarebbe in pericolo di vita

La vittima è una donna di 38 anni di origini indiane aggredita col coltello nel tardo pomeriggio di ieri all’esterno del centro commerciale Campo Grande a Castenedolo, nel Bresciano, mentre era in compagnia dei figli. Ad accoltellarla l’ex marito, che l’ha raggiunta da una sola coltellata frontale sul petto.

Trasportata in ospedale in condizioni serie, si trova ora in sala operatoria ma non sarebbe in pericolo di vita secondo le prime indicazioni.

Già condannato per maltrattamenti

L’uomo, italiano di origini pakistane, è stato fermato da alcuni passanti e poi arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato femminicidio. Ferita anche un’amica della donna. Tutti e tre risultano residenti fuori dalla provincia di Brescia. Secondo quanto fin qui ricostruito la coppia avrebbe litigato per la gestione dei figli piccoli.

L’uomo era già stato condannato nel 2023 a un anno e otto mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti nei confronti della stessa ex moglie.

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