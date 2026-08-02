Schianto sulla Terni-Rieti, 6 morti: coinvolti autobus, tre auto e un camper

È di sei morti e 27 feriti il bilancio provvisorio del grave incidente stradale avvenuto sulla strada statale 79 Ternana, in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria

Nello schianto sono rimasti coinvolti un autobus, un camper e tre automobili. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Secondo l’Ares 118, tre persone sono state trasportate in elisoccorso in codice rosso, mentre altri 24 feriti, con codici gialli e verdi, sono stati trasferiti in diversi ospedali della zona. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze di polizia per le operazioni di soccorso e i rilievi. Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, le vittime sarebbe i due conducenti del pullman, due passeggeri e altre due persone che erano a bordo del camper.

La dinamica dello schianto

“Uno scenario di guerra” quello che si sono trovati davanti i soccorritori secondo la presidente della Regione Umbria che si è subito recata sul posto. Secondo la prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, fornita dalla polizia stradale di Rieti, che sta operando insieme a quella di Terni, competente per territorio, il camper, che viaggiava in direzione Terni, avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman che stava percorrendo la super strada in direzione opposta, dunque Rieti.

L’impatto è stato frontale e molto violento, il camper è stato completamente disintegrato. Le vittime sarebbero i due conducenti del pullman e due passeggeri mentre le altre due viaggiavano sul camper. Dopo lo scontro la Regione Umbria ha attivato il piano delle grandi emergenze con la mobilitazione di tutto il personale necessario molti soccorritori sono subito arrivati anche dal Lazio.

Tre delle vittime sono umbre

Sono originarie di Terni e Narni tre delle vittime nell’incidente stradale sulla strada per Rieti. Sono il conducente del camper, narnese di 68 anni, una donna che viaggiava con lui, 62, e l’autista del bus navetta, di 49. I feriti sono 26 e uno risulta in condizioni considerate critiche.