Montese, uomo ucciso a coltellate: fermato straniero

Un fatto di sangue ha scosso la domenica mattina di Montese, dove si è verificato un omicidio, avvenuto all’interno di un’abitazione, probabilmente intorno alle ore 5

Il 118 è stato chiamato ad intervenire con la massima urgenza presso il civico 422 di via Righi – la strada principale che attraversa il paese – dove un uomo era riverso a terra con gravissime ferite da arma da taglio. Purtroppo l’intervento dei sanitari è stato inutile.

Le modalità e la dinamica di quanto accaduto è al momento al vaglio dei Carabinieri, giunti immediatamente. La vittima è un trentenne straniero, Daouda Sangaré, originario della Costa d’Avorio e residente da ormai cinque anni in paese. Lavorava regolarmente come saldatore presso la ditta Bernabei, nella frazione di Salto.

Un fermo

Seppur l’autorità giudiziaria non si sia ancora pronunciata sull’accaduto, pare che il presunto responsabile del delitto sia stato identificato e sottoposto a fermo. I Carabinieri lo avrebbero rintracciato lo straniero già nelle prime ore della mattina.

Sarà chiaramente fondamentale ricostruire un movente per il delitto, che al momento non pare avere contorni definiti, se non quelli riconducibili a dissidi personali.

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