Grecia, donna uccisa trovata in una valigia: fermato afghano

Un uomo ha confessato l’omicidio di una donna scozzese trovata in una valigia, secondo la polizia greca

La polizia greca ha dichiarato che un uomo ha confessato di aver ucciso una donna scozzese il cui corpo è stato ritrovato in una valigia in un edificio abbandonato. Elisabeth-Jane Ross, 38 anni, è stata trovata nel quartiere di Kypseli ad Atene il 18 luglio, giorni dopo la sua scomparsa.

Gli agenti locali hanno avviato un’indagine in collaborazione con le autorità di Stati Uniti, Regno Unito e Scozia e ora affermano di aver arrestato un uomo di 26 anni, che secondo la BBC sarebbe di origine afgana. La polizia ha dichiarato che l’uomo è stato portato al quartier generale giovedì, dove ha “confessato le sue azioni”. È stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo, rapina e reati relativi al possesso di armi, ma le accuse precise devono ancora essere definite secondo il sistema giudiziario greco.

La polizia ha affermato che Ross, conosciuta in famiglia come Lisa, era arrivata in Grecia il 26 giugno e si era fermata nella zona del Pireo fino al 10 luglio, quando è partita alla volta di una destinazione sconosciuta in Attica.

Dopo aver condotto indagini e analizzato filmati di videosorveglianza, la polizia ha dichiarato di aver identificato un uomo di 26 anni collegato al caso. Secondo le autorità, l’uomo avrebbe trasportato il corpo di Lisa nel luogo abbandonato in una valigia e successivamente avrebbe utilizzato le sue carte di credito per prelevare denaro.

Durante le perquisizioni effettuate nella sua abitazione, la polizia ha rinvenuto e sequestrato una pistola replica e un coltello.

Il Primo Ministro John Swinney ha definito il caso “assolutamente sconvolgente”.

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