Esposizione all’amianto e risarcimento dei danni: la Cassazione ribadisce i requisiti dell’atto di appello. Commento all’ordinanza n. 24311/2026

di Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno – L’ordinanza n. 24311 del 2026 della Corte di Cassazione rappresenta un’importante pronuncia sia sotto il profilo processuale sia sotto quello della tutela sostanziale delle vittime dell’esposizione professionale all’amianto. La decisione affronta il delicato rapporto tra l’ammissibilità dell’atto di appello e il diritto delle vittime e dei loro eredi ad ottenere un pieno accertamento della responsabilità datoriale e del conseguente risarcimento dei danni derivanti da patologie asbesto-correlate.

La pronuncia assume particolare rilievo in un settore nel quale il decorso temporale tra l’esposizione alle fibre di amianto e l’insorgenza delle malattie neoplastiche rende spesso complessa la ricostruzione probatoria, imponendo ai giudici un rigoroso equilibrio tra esigenze processuali e tutela effettiva dei diritti costituzionalmente garantiti.

Il caso: carcinoma polmonare da esposizione professionale all’amianto

La vicenda trae origine dal decesso di un lavoratore che aveva prestato attività lavorativa tra il 1966 e il 1978 in un ambiente caratterizzato dalla presenza di amianto. In sede previdenziale era già stato riconosciuto il nesso causale tra l’attività lavorativa svolta e il carcinoma polmonare che aveva condotto alla morte del dipendente.

Successivamente la moglie e la figlia hanno promosso un giudizio civile nei confronti della società datrice di lavoro chiedendo il risarcimento del danno biologico maturato in capo al lavoratore e trasmesso agli eredi, nonché del cosiddetto danno da “formido mortis”, consistente nella sofferenza psichica derivante dalla lucida consapevolezza dell’approssimarsi della morte e dell’irreversibile evoluzione della malattia.

Le decisioni dei giudici di merito

Il Tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda ritenendo non sufficientemente dimostrate le concrete modalità dell’esposizione all’amianto e le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore.

La Corte d’Appello di Venezia aveva successivamente dichiarato inammissibile l’impugnazione ai sensi dell’art. 434 c.p.c., sostenendo che l’atto di appello non individuasse con sufficiente specificità gli errori della sentenza di primo grado né le ragioni poste a fondamento della richiesta di riforma.

Una lettura particolarmente rigorosa del requisito della specificità dei motivi di gravame aveva così impedito qualsiasi esame nel merito delle domande risarcitorie.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha censurato tale impostazione, accogliendo integralmente il ricorso delle eredi.

Secondo la Cassazione, l’atto di appello individuava chiaramente:

i capi della sentenza contestati;

le ragioni dell’errore attribuito al Tribunale;

la documentazione già prodotta;

i fatti storici da provare mediante testimonianza relativamente all’esposizione professionale all’amianto.

Pertanto risultavano pienamente soddisfatti i requisiti richiesti dall’art. 434 c.p.c.

L’ordinanza ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’appello non costituisce un nuovo giudizio autonomo né richiede formule sacramentali o un progetto alternativo di sentenza, ma deve semplicemente consentire al giudice di comprendere con precisione le parti della decisione impugnata e le ragioni della contestazione.

La Suprema Corte richiama così un’interpretazione sostanzialistica dell’impugnazione, coerente con il principio costituzionale dell’effettività della tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 della Costituzione.

L’importanza della prova nelle controversie da amianto

Le controversie aventi ad oggetto malattie asbesto-correlate presentano caratteristiche peculiari.

L’esposizione professionale si è spesso verificata molti decenni prima della manifestazione della patologia e ciò rende particolarmente difficile la ricostruzione delle condizioni di lavoro.

Per questa ragione assumono rilievo fondamentale:

la documentazione aziendale;

le certificazioni INAIL;

gli atti previdenziali;

le consulenze medico-legali;

le testimonianze dei colleghi di lavoro;

la ricostruzione storica degli ambienti produttivi.

Una declaratoria di inammissibilità dell’appello fondata su un formalismo eccessivo rischierebbe di comprimere il diritto delle vittime ad ottenere una piena valutazione del merito della controversia.

Il danno da “formido mortis”

La decisione richiama indirettamente anche il tema del danno da formido mortis, categoria ormai consolidata nella giurisprudenza italiana.

Esso consiste nella sofferenza interiore provata dalla persona che, pienamente cosciente della gravità della propria malattia, vive il periodo antecedente alla morte con la consapevolezza dell’esito infausto.

Si tratta di un danno non patrimoniale autonomo rispetto al danno biologico terminale e, ove maturato prima del decesso, entra nel patrimonio del soggetto e può essere trasmesso agli eredi iure successionis.

Nelle patologie da amianto tale voce risarcitoria assume particolare rilievo poiché molte malattie oncologiche consentono al paziente una lunga fase di lucida consapevolezza dell’evoluzione della malattia.

Il principio di diritto affermato dalla Cassazione

L’ordinanza n. 24311/2026 riafferma un principio di grande importanza sistematica: il requisito della specificità dei motivi di appello non deve essere interpretato in modo formalistico.

È sufficiente che dall’atto emerga con chiarezza:

l’individuazione delle parti della sentenza censurate;

le ragioni della critica;

gli elementi probatori che giustificano la richiesta di riforma.

L’appello deve rappresentare uno strumento di effettiva revisione della decisione impugnata e non un ostacolo processuale che impedisca l’accesso al giudizio di secondo grado.

Conclusioni

Con l’ordinanza n. 24311/2026 la Corte di Cassazione riafferma una concezione garantista del processo civile, privilegiando la sostanza delle impugnazioni rispetto ad interpretazioni meramente formalistiche.

La pronuncia assume particolare importanza nelle controversie relative all’esposizione professionale all’amianto, nelle quali la complessità della prova e il lungo periodo di latenza delle patologie impongono un approccio orientato alla piena tutela delle vittime e dei loro familiari.

Il rinvio disposto dalla Suprema Corte consentirà ora alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, di esaminare nel merito le domande risarcitorie, verificando la responsabilità datoriale e la sussistenza dei danni richiesti dalle eredi.

► ► L’ordinanza n. 24311 del 2026 della Corte di Cassazione – pdf