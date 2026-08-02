Dio punirà gli assassini

Dalla Commissione Parlamentare Covid, dalle Aule di Giustizia (piano piano), dalla pubblica presa di coscienza, dalla stampa indipendente e libera (poca in verità) e ora dell’interrogatorio di quel delinquente di Anthony Fauci al Senato USA, sta emergendo la verità sulla tragicommedia della falsa pandemia. E’ stato un consapevole e programmato genocidio finalizzato al depopolamento mondiale. Quegli strumenti di morte sono stati chiamati “vaccini”.

E’ stata sacrificata la salute e la vita di milioni di innocenti per loschi e inconfessabili scopi. Non solamente per bramosia di denaro sporco del sangue di innocenti. Chi doveva difendere la gente si è reso complice consapevolmente o per stupida incompetenza. Sembra una beffa o un tragico destino. Sembra che in questa nostra sventurata Nazione per accedere a incarichi di vertice, occorra il requisito della incompetenza, ma se c’è la complicità è ancora meglio.

Non voglio accusare nessuno ma neppure bisogna dimenticare. E gli italiani sono di memoria corta e questa scarsa memoria favorisce gli errori (se non soprattutto gli abusi) di chi è chiamato a decidere. La scarsa memoria impedisce che chi sbaglia venga punito. Impedisce di costruire una società e un futuro migliore.

E allora io ricordo e non dimenticherò mai: – il pampero argentino: “Vaccinarsi è un atto di amore”; – il bancario Mario Draghi: “Non ti vaccini? Ti ammali, muori e fai morire”; – Mattarella Sergio: “Non si invochi la libertà per sottrarsi al vaccino”; – Speranza Roberto: “Tachipirina e vigile attesa” (ovviamente della morte); – Brusaferro Silvio con le sue connivenze con Speranza Roberto nel non diffondere dati che smentivano efficacia e sicurezza dei “vaccini “; – Sciarra Silvana, quella che, Presidente della Corte Costituzionale, in una inaudita intervista al “Corriere della Sera” a proposito delle sentenze (non ancora pubblicate!!!) del novembre 2024, dichiarava di aver “seguito la scienza”!!!!

Quale “scienza”???? Quella di sedicenti “scienziati” che hanno infestato le tv e che poi sono stati insigniti di alte onorificenze da Mattarella Sergio? Lo stesso Mattarella Sergio che insignì della più alta onorificenza della Repubblica (il Cavalierato di Gran Croce) quel delinquente di Anthony Fauci! Lo stesso Mattarella Sergio della grazia concessa ad una promotrice della prostituzione minorile !!!!!!! Ecco, io non chiedo vendetta e non sono un Mufti che emette Fatwe. E non mi rivolgo ai giudici che, come i medici e i “giornalisti”, hanno perso in larga misura ogni credibilità. Mi rivolgo a Nostro Signore Gesù Cristo al quale credo, perché Iddio non è solo misericordia ma è ancor più giustizia.

Prof. Augusto Sinagra

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