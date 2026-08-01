Ucraina, dall’UE altri 3,5 miliardi per droni e missili

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

Ursula von der Leyen e Zelensky

La Commissione Ue ha erogato altri 3,47 miliardi di euro all’Ucraina nell’ambito del prestito da 90 miliardi di euro destinato a sostenere Kiev nel conflitto contro la Russia. Le risorse, ha scritto in una nota l’esecutivo Ue, serviranno a finanziare l’acquisto di droni, inclusi velivoli a lungo raggio a propulsione, missili e caccia Gripen per rispondere alle esigenze militari più urgenti del Paese.

“Ogni attacco russo rafforza la determinazione dell’Ucraina a essere libera e la nostra determinazione a stare al fianco dell’Ucraina, per tutto il tempo necessario”, sottolinea Ursula von der Leyen.
tgcom24.mediaset.it

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