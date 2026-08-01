Tensione a Ceuta, marocchino accoltellato da connazionale

Nell’exclave spagnola nel nord Africa è stata una notte di tensione: un migrante marocchino è rimasto ferito da una coltellata al costato, sferrata da un connazionale al culmine di una lite nei pressi della scuola Andres Manjon.

L’aggressore è fuggito prima dell’arrivo delle forze di polizia, mentre il ferito è stato trasportato in ospedale, riporta l’agenzia Europa Press.

Contemporaneamente, diverse decine di migranti accampati all’esterno del Centro di permanenza temporanea per immigrati (Ceti), ormai completo, hanno tentato di entrare con la forza nella struttura, abbattendo una parte della recinzione perimetrale. La polizia nazionale è intervenuta con un importante dispositivo, istituendo un cordone di sicurezza attorno al centro e riportando la situazione sotto controllo.

Secondo fonti di polizia riferite dai media, all’esterno del Ceti si trovano oltre 500 persone in attesa di essere accolte, mentre l’accesso è stato consentito soltanto a donne e bambini per ragioni umanitarie.

ANSA – foto da video X