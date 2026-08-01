Ceuta, Sánchez: “Stop a Schengen dettato da pregiudizi o ignoranza”

Sánchez: “Stop a Schengen dettato da ignoranza o interessi politici”

In una lettera inviata a Bruxelles, il premier spagnolo Sánchez ha definito “piuttosto asimmetrica” la reazione Ue sulla crisi a Ceuta. “La maggior parte” dei governi “ci ha mostrato sostegno e solidarietà, offrendo assistenza”, scrive. “Altri, invece, hanno scelto di attaccare la Spagna e di chiedere l’esclusione temporanea dall’area Schengen. Un simile atteggiamento – dettato da pregiudizi, disinformazione, ignoranza o interessi politici – non solo è contrario al diritto europeo, al diritto umanitario e ai principi di solidarietà che ci uniscono,” ma anche “agli interessi a lungo termine dell’Europa e al più elementare buonsenso”, aggiunge in riferimento alla decisione di Roma, senza tuttavia citare l’Italia.

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“Ceuta non fa parte dello spazio Schengen poiché non vi sono quasi migranti irregolari non rimpatriati e poiché la Spagna è, secondo Frontex, uno dei confini esterni meno permeabili dell’Unione europea, con un numero di ingressi irregolari pari alla metà di quello registrato, ad esempio, in Italia negli ultimi anni (2021-2026)”.

Per questo Sánchez chiede alla presidenza irlandese di convocare “con la massima urgenza” una videoconferenza straordinaria dei ministri degli Interni, affinché l’Ue definisca una risposta comune e riaffermi che “la sicurezza delle frontiere esterne è una responsabilità condivisa da tutti gli Stati membri, e non solo da quelli in prima linea”.

Tratto da https://tg24.sky.it/mondo