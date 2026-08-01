Migranti a Ceuta, UE: pronti a sostegno operativo e finanziario

La Commissione Europea è “a conoscenza degli ultimi sviluppi a Ceuta” e sta “seguendo da vicino l’evolversi della situazione”, dice una portavoce dell’esecutivo Ue. Bruxelles ha offerto a Madrid un sostegno operativo e finanziario supplementare per affrontare l’ingresso di migliaia di migranti nell’exclave di Ceuta, compreso il possibile rafforzamento della presenza di Frontex.

Stando a quanto riferisce El Pais, il commissario europeo per gli Affari interni e la Migrazione, Magnus Brunner, ha discusso della situazione con il ministro dell’Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, ribadendo la disponibilità dell’Unione europea ad assistere Madrid nella gestione dell’emergenza.

Brunner ha sottolineato la necessità di proteggere le frontiere esterne dell’Ue e di contrastare l’immigrazione irregolare. Bruxelles è inoltre in contatto con le autorità marocchine e ha indicato la possibilità di mettere a disposizione personale, mezzi e risorse finanziarie.

Riunione anti-crisi per il Consiglio Ue

L’attuale presidenza irlandese ha convocato per domani una riunione del meccanismo integrato di risposta alle crisi politiche, mentre lunedì si riunirà il Coreper per valutare gli sviluppi e facilitare il coordinamento delle operazioni.

Tratto da www.tgcom24.mediaset.it – foto conversesacatalunya.cat