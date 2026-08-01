Lite alle poste: dipendente aggredita finisce in ospedale

Lite per la fila allo sportello degenera in aggressione. E’ successo ieri nella sede centrale di Poste Italiane a Grosseto, dove una dipendente ha riportato un trauma cranico e l’incrinatura dell’anca sinistra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118.

Secondo quanto ricostruito, l’alterco sarebbe nato per l’attesa allo sportello per poi degenerare, prima in uno scontro verbale e poi fisico. A far perdere definitivamente le staffe alla cliente, una trans, il fatto che un dipendente le si sarebbe rivolto usando il maschile.

Un’altra dipendente, intervenuta per riportare la calma, sarebbe stata presa per i capelli e spinta a terra. Soccorsa dal 118 e trasportata in pronto soccorso, la donna ha ricevuto una prognosi di dieci giorni. Poste Italiane ha formalizzato querela.

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