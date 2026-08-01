In Occidente per troppi galli non fa mai giorno

di Franco Luceri – La Cina differisce dal resto del mondo perché è un Sistema Stato come una self-driving cars (auto con pilota automatico). Che al posto di guida ci sia un campione di Formula 1, un patentato fresco, o un neonato col biberon non fa alcuna differenza, perché è l’auto che guida l’autista. È il sistema stato che governa il governante.

Provate ad immaginare se il presidente cinese XI Jinping in carica da 13 anni, avesse da un miliardo e mezzo di cittadini lo stesso livello di critiche che la Meloni ha da ogni singolo italiano.

Mentre gli stati occidentali sono come magazzini di pezzi di ricambio che nessun meccanico culturale o politico e mai riuscito a comporli in un vero e funzionante Stato di diritto.

A differenza della cultura occidentale che promette miracoli e restituisce catastrofi, la cultura orientale è sistemica: è un tutt’uno: popolo, territorio e sovranità, e garantisce costante equilibrio dinamico. Autodiagnosi e autoterapia in ogni singola istituzione.

Mentre gli stati occidentali sono una accozzaglia di istituzioni, o meglio potentati mangia e ruba soldi dove popolo, territorio e sovranità sono istituzioni indipendenti e litigiose per tutto e tutti, addetti ai lavori compresi.

In Italia non c’è stata una sola categoria di potenti esclusa.

In otto decenni hanno ammazzato giornalisti, professori, politici, giudici, industriali e banchieri. E la sola parola d’ordine che può avere qualche utilità in occidente è questa: “Si salvi chi può”.

Per il popolo impotente le istituzioni scollegate e litigiose sono utili come un accogliente campo di sterminio.

Quando in Italia l’opposizione accusa la maggioranza di non finanziare a sufficienza scuola, sanità, trasporti, previdenza, eccetera eccetera, l’accusa di non contribuire abbastanza allo sfascio dello Stato.

Perché finanziare singole istituzioni che mai sono state e mai saranno sistema, serve solo a macellare popolo territorio e sovranità.

In Italia siamo 60 milioni di cittadini e abbiamo 600 miliardi di problemi.

I cinesi sono un miliardo 412 milioni di abitanti; se avessero cultura e politica della stessa qualità Italiana, provate a calcolarvi in proporzione quanti miliardi di miliardi di miliardi di problemi potrebbero avere.

Su Facebook leggo:

“Grazia reale concessa a 1.788 detenuti in Marocco.

Il Re Mohammed VI concede la grazia reale a 1.788 persone condannate da vari tribunali del Regno in occasione della Festa del trono del 29 luglio 2026”.

I regnanti sono per natura generosi e quando festeggiano il trono si liberano dei loro poveri e li spediscono in villeggiatura in Europa, soprattutto in Italia, sapendo bene che in Europa ci sono i cittadini mai diventati Popolo e il popolo mai diventato Stato.

Così i contribuenti pagano tutto a piè di lista. Vitto e alloggio agli immigrati e libertà per chiunque, italiani compresi, di aggredire le forze dell’ordine. Roba da cavernicoli.

Insomma il più grande problema del mondo non sono né i poveri né gli ignoranti, che sono sicuramente un peso. Ma professori, dottori e presidenti che quel peso non hanno ancora imparato o voluto caricarselo, progettando e governando un modello di stato che non sia una Repubblica delle banane, una accozzaglia di istituzioni conflittuali e competitive per chi arraffa e spreca più soldi.

La nostra cultura, formando individui troppo liberi, sabota qualunque tentativo politico di trasformare gli individui in popolo e il popolo in VERO STATO DI DIRITTO.

Invece la cultura orientale punta alla limitazione delle libertà individuali e alla costruzione di sistemi funzionanti, perché non lasciano ai singoli cittadini la minima opportunità di abusarsi del sistema.

Cina e India hanno quasi un miliardo e mezzo di cittadini a testa, ma la Cina ha un livello di sviluppo e di benessere crescente perché la Cina più dell’India ha saputo convertire culturalmente gli individui in popolo e politicamente il popolo in vero sistema Stato.

Franco Luceri