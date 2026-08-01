Genova, tenta di rapinare una donna: nordafricano rischia il linciaggio

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Amici e conoscenti della donna hanno raggiunto e malmenato il presunto rapinatore, di origine nordafricana, poi è arrivata la polizia

Momenti di forte tensione in piazza Montano, nel quartiere genovese di Sampierdarena, dove un giovane di origine nordafricana è stato bloccato dopo un presunto tentativo di rapina ai danni di una donna ecuadoriana.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe cercato di impossessarsi della borsa della vittima, scatenando l’immediata reazione di alcuni conoscenti e connazionali della donna. Ne è nato un inseguimento conclusosi con il fermo del presunto responsabile, aggredito dal gruppo. Il relativo video è diventato immediatamente virale sul web.

A evitare che la situazione degenerasse è stato l’intervento di un commerciante della zona, che ha allertato il numero di emergenza 112. Sul posto è quindi arrivata una pattuglia della Polizia di Stato, che ha preso in consegna il giovane conducendolo negli uffici del commissariato di Cornigliano per gli accertamenti del caso.

Sull’episodio è intervenuto anche Davide Rossi, capogruppo della Lega nel Municipio Centro Ovest, che ha rilanciato l’allarme sulla sicurezza nel quartiere. Scrive sui social: “Cinema di “pessima qualità” a Sampierdarena, dove un nordafricano prova a scippare le persone sbagliate nel momento sbagliato e finisce malissimo per lui… L’ESERCITO QUANDO? Comune e municipio incapaci!!!”

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