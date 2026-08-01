Figli espropriati. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 1 agosto 2026

«Un genitore in difficoltà deve essere aiutato, non abbandonato» – Endemico il mal funzionamento del sistema degli affidi e dei Servizi Sociali

PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 1 agosto 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITE di Armando Manocchia è l’avvocato Francesco Miraglia con cui si torna a gamba tesa sul grave e immarcescibile fenomeno dei Figli espropriati dallo Stato, ovvero di quell’endemico e programmato mal funzionamento del sistema di tutela minorile.

In questa puntata si cerca di dare risposte a tre semplici domande:

– Può un bambino in affido essere vittima di molestie sessuali?

– Può un bambino essere affidato temporaneamente per nove anni?

– Può essere condannata una mamma che abbraccia il proprio figlio?

Vengono presi in considerazione tre casi diversi, uno più drammatico dell’altro, in cui i bambini sono stati espropriati da quella parte di giudiciume che mal rappresenta questo Stato che, per colpa nostra, ci ritroviamo.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

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