Crisi migratoria, Sanchez se ne va in vacanza a Lanzarote

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Pedro Sánchez

In piena crisi migratoria a Ceuta, Pedro Sanchez ha iniziato oggi le vacanze estive a Lanzarote, alle Canarie, dove soggiornerà con la famiglia nella residenza ufficiale di La Mareta, a Costa Teguise.
Lo si apprende dai media spagnoli, poiché l’agenda del premier spagnolo non è ancora stata diffusa dalla Moncloa.

Sanchez è atterrato con un Falcon dell’Aeronautica a Lanzarote, dove fino al 24 agosto sarà in vigore una zona d’interdizione alla navigazione per motivi di sicurezza. Prima il premier ha condiviso su Spotify la sua playlist di musica e libri con la ‘colonna sonora’ consigliata per l’estate, scatenando valanghe di critiche sui social. ANSA

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