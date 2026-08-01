Controlli nei campi Rom: 10 arresti, 17 denunce, 14 irregolari espulsi

10 arresti e 17 denunce, 60 cittadini stranieri condotti in Questura per verificare la loro posizione in Italia, 14 irregolari espulsi, 1.184 persone identificate e 194 veicoli controllati

È questo il bilancio dei vasti controlli eseguiti nei campi rom delle città di Bari, Napoli, Reggio Calabria e Roma. Le operazioni, coordinate dalla Polizia di Stato, hanno interessato gli insediamenti di via Candoni, via Salviati e via Gordiani a Roma, quello di Casoria a Napoli, i quartieri Poggiofranco e San Giorgio e l’area di Bitonto a Bari, oltre alla tendopoli di San Ferdinando a Reggio Calabria.

Ai controlli hanno partecipato, a seconda dei territori interessati, anche Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Locali, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, personale del 118, Croce Rossa Italiana, AMA ed Enel. Un’attività che testimonia l’impegno costante delle nostre Forze dell’ordine per rafforzare legalità, decoro urbano e sicurezza.

La nota del Viminale su X.