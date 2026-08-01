Ceuta, Sanchez preoccupato… per la reazione di alcuni governi europei

Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha inviato oggi una lettera alle istituzioni europee per esprimere “seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato” rispetto ala crisi migratoria di Ceuta. Nella lettera, visionata dall’Ansa, Sánchez sollecita la convocazione di una riunione urgente dei ministri degli Interni dei Ventisette, per “stabilire una risposta comune” e “riaffermare che la sicurezza dei nostri confini esterni è una responsabilità condivisa di tutti gli Stati membri, e non solo di quelli sulla prima linea dell’Unione”.

Le tensioni internazionali

Il primo risultato è una crisi diplomatica con Madrid, da dove il primo ministro Pedro Sánchez ha fatto notare che “solidarietà ed empatia sono opzionali, il rispetto per i Trattati Ue no”, e ha ricordato i dati Frontex secondo cui tra il 2021 e il 2026 l’Italia è stata la prima porta di ingresso per migranti irregolari, 478.600.

Anche Bruxelles ha reagito in modo freddo, rimarcando che la situazione a Ceuta è “inaccettabile” ma “non risultano flussi” dall’exclave che, così come Melilla, è “una frontiera esterna, e ci sono i controlli necessari del caso”. “L’Italia ci deve spiegare – ha rimarcato un portavoce dell’Ue – in che modo la crisi di Ceuta è una minaccia per la sicurezza”.

Le mosse del governo

Venerdì Meloni ha avuto contatti internazionali con diversi leader, a partire dalla danese Mette Frederiksen, anche lei a favore della sospensione della Spagna da Schengen. La dimensione esterna è fondamentale, ha insistito la premier, che ai suoi interlocutori ha ricordato l’efficacia di strumenti come il memorandum Ue-Tunisia. In parallelo, ha chiarito, “l’Italia è pronta a sostenere ogni iniziativa europea di supporto alle istituzioni spagnole necessaria per ristabilire il pieno controllo delle frontiere esterne dell’Unione e affrontare con determinazione la situazione in corso”.

Ai piani alti del governo attendono di capire come intenda muoversi ora a livello Ue la presidenza di turno irlandese, che convocherà una riunione del meccanismo integrato di risposta alle crisi politiche, mentre il Coreper lunedì valuterà gli sviluppi il coordinamento.

https://tg24.sky.it/mondo – foto da video El Pais