Ceuta, “l’intelligence aveva avvertito ma Sánchez non ha agito”

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Sanchez

L’eurodeputata Dolors Montserrat scrive su X:
“I servizi di intelligence hanno avvertito, e Sánchez non ha agito.
L’Europa ha messo a disposizione della Spagna tutte le risorse di Frontex, e Sánchez continua a non richiederle.
Lo stesso governo ammette un “attacco alla sua integrità territoriale”, e Sánchez rimane paralizzato.

Tornerà a nascondersi.
Incolperà le mafie, l’opposizione, l’Europa e i giudici per polarizzare la società.
E lui, come massimo responsabile della sicurezza dello Stato, non assumerà nessuna responsabilità.

Questa crisi ha dimostrato che non è preparato a difendere l’integrità della Spagna di fronte a una crisi di questa portata.
Questo governo fallito non può continuare neanche un minuto di più.

https://x.com/DolorsMM/status/2083240746098827433

Marocchini a Ceuta: «Allah ci ha portati qui, in Europa.
Nei prossimi giorni, continueremo il nostro viaggio verso la Germania.»

Sanchez e Alex Soros

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