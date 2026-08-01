Ceuta, “l’intelligence aveva avvertito ma Sánchez non ha agito”

L’eurodeputata Dolors Montserrat scrive su X:
“I servizi di intelligence hanno avvertito, e Sánchez non ha agito.
L’Europa ha messo a disposizione della Spagna tutte le risorse di Frontex, e Sánchez continua a non richiederle.
Lo stesso governo ammette un “attacco alla sua integrità territoriale”, e Sánchez rimane paralizzato.
Tornerà a nascondersi.
Incolperà le mafie, l’opposizione, l’Europa e i giudici per polarizzare la società.
E lui, come massimo responsabile della sicurezza dello Stato, non assumerà nessuna responsabilità.
Questa crisi ha dimostrato che non è preparato a difendere l’integrità della Spagna di fronte a una crisi di questa portata.
Questo governo fallito non può continuare neanche un minuto di più.
https://x.com/DolorsMM/status/2083240746098827433
Horror w Hiszpanii. Około 20 ofiar śmiertelnych, płonące ulice, splądrowane sklepy i domy, Hiszpanie bici i upokażani. Służby bezradne. Obywatele pozostawieni sami sobie. Tak się kończy lewacka ideologia. pic.twitter.com/RLaULguuTV
— Maciej Wąsik 🇵🇱 (@WasikMaciej) July 31, 2026
Marocchini a Ceuta: «Allah ci ha portati qui, in Europa.
Nei prossimi giorni, continueremo il nostro viaggio verso la Germania.»
Moroccans in Ceuta: “Allah has brought us here, to Europe.
In the coming days, we will continue our journey to Germany.” pic.twitter.com/ljtL1VskIb
— Azat (@AzatAlsalim) July 31, 2026