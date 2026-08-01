Ceuta, “l’intelligence aveva avvertito ma Sánchez non ha agito”

L’eurodeputata Dolors Montserrat scrive su X:

“I servizi di intelligence hanno avvertito, e Sánchez non ha agito.

L’Europa ha messo a disposizione della Spagna tutte le risorse di Frontex, e Sánchez continua a non richiederle.

Lo stesso governo ammette un “attacco alla sua integrità territoriale”, e Sánchez rimane paralizzato.

Tornerà a nascondersi.

Incolperà le mafie, l’opposizione, l’Europa e i giudici per polarizzare la società.

E lui, come massimo responsabile della sicurezza dello Stato, non assumerà nessuna responsabilità.

Questa crisi ha dimostrato che non è preparato a difendere l’integrità della Spagna di fronte a una crisi di questa portata.

Questo governo fallito non può continuare neanche un minuto di più.

https://x.com/DolorsMM/status/2083240746098827433

Horror w Hiszpanii. Około 20 ofiar śmiertelnych, płonące ulice, splądrowane sklepy i domy, Hiszpanie bici i upokażani. Służby bezradne. Obywatele pozostawieni sami sobie. Tak się kończy lewacka ideologia. pic.twitter.com/RLaULguuTV — Maciej Wąsik 🇵🇱 (@WasikMaciej) July 31, 2026

Marocchini a Ceuta: «Allah ci ha portati qui, in Europa.

Nei prossimi giorni, continueremo il nostro viaggio verso la Germania.»