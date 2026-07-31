Von der Leyen: “L’Europa vuole diventare il primo Continente IA”

Ursula von der Leyen scrive su X: “L’IA è la tecnologia più importante del nostro tempo. L’Europa vuole diventare il primo Continente IA.
Per un’assistenza sanitaria avanzata, per il settore dei trasporti e molto altro ancora. Le Gigafabbriche IA europee forniranno la potenza di calcolo necessaria per rendere ciò possibile.
Insieme ai nostri Stati membri, stiamo finanziando la loro costruzione con un importo fino a 10 miliardi di €, che dovrebbero sbloccare almeno 20 miliardi di € in investimenti privati in tutta l’UE.
Insieme, stiamo costruendo la nostra sovranità tecnologica.
https://x.com/vonderleyen/status/2082812129267028248
Per ora, stiamo diventando il “Quarto mondo”
Ceuta has a population of 83,000, of which half are male. Half the total population is Muslim. Which means there’s only 4,000 Spanish Christians of fighting age in Ceuta.
Yesterday, 80,000 Moroccans, all military-age men, invaded Ceuta.
This is a full-scale religious conquest. pic.twitter.com/32kQ62RNzB
— Dr. Maalouf (@realMaalouf) July 31, 2026